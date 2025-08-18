DOLAR
ABD ve Güney Kore UFS Tatbikatına Başladı: 18 Bin Asker, 580 Bin Sivil Hazırlığı

ABD ve Güney Kore, yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlattı; 11 gün, 18 bin asker ve 580 bin sivilin katılımıyla savunma hazırlığı sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:42
ABD ve Güney Kore UFS Tatbikatına Başladı: 18 Bin Asker, 580 Bin Sivil Hazırlığı

ABD ve Güney Kore UFS Tatbikatına Başladı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlattı.

Tatbikatın Süresi ve Katılım

Yonhap ajansının haberine göre, 28 Ağustos'a kadar sürecek olan 11 günlük UFS tatbikatına bu yıl yaklaşık 18 bin Güney Kore askeri katılıyor. Tatbikat, iki ülkenin savunma yeteneklerini test etmeyi ve ortak tepki mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kapsam ve Hazırlıklar

Tatbikat kapsamında eşzamanlı olarak düzenlenecek dört günlük sivil savunma tatbikatına yaklaşık 580 bin sivilin katılımı planlanıyor. Ayrıca, insansız hava araçları ve siber saldırılara karşı hazırlık çalışmalarına ağırlık verilecek.

Tahsis edilen yaklaşık 40 arazi eğitim tatbikatının yarısı ise, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkileri yumuşatma çabaları kapsamında eylül ayına ertelendi.

Kuzey Kore'nin Tepkisi

Kuzey Kore uzun süredir bu tür ortak tatbikatları kendine yönelik "işgal provası" olarak nitelendiriyor. Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, UFS tatbikatına yönelik 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile çatışma niyetlerini açıkça ortaya koyan provokatif eylemlerinden dolayı ABD ve Güney'i şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD ve Güney Kore ise söz konusu tatbikatların savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.

