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ABD ve Japonya'dan Ortak Füze Üretimi Adımı

ABD ve Japonya, orta menzilli havadan havaya füzelerin ortak üretimi için iş birliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:17
ABD ve Japonya'dan Ortak Füze Üretimi Adımı

ABD ve Japonya'nın Ortak Füze Üretim Projesi

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, orta menzilli havadan havaya füzelerin (AMRAAM) ortak üretimine yönelik önemli bir adım atmanın eşiğinde. İki ülke, iş birliğini artırarak bu teknolojinin geliştirilmesi için gerekli olan fizibilite çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

Toplantı Detayları

Japonya Savunma Bakanlığı'nın sağladığı bilgilere göre, ABD ve Japonya'nın Hawaii'de gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası ortak füze üretimi için gerekli detayların ele alınması konusunda anlaşma sağlandı.

Fizibilite Çalışmaları

Açıklamada, AIM-120 atkı oyuncusu AMRAAM füzelerinin üretimi için yapılacak fizibilite çalışmasının "karşılaşılacak zorluklar, teslim süreleri ve Japonya'daki üretim olanakları" gibi konulara odaklanacağı belirtildi.

Geçmiş İşlem ve İlişkiler

Amerika Birleşik Devletleri, daha önce orta menzilli havadan havaya füzeleri (AMRAAM) hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya göndererek, bu alandaki iş birliğini güçlendirmişti. Bu yeni anlaşma, iki ülke arasında savunma sektöründe daha derin bir iş birliğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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