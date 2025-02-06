ABD ve Meksika Dışişleri Bakanları Sınır Güvenliğini Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD-Meksika sınır güvenliğini masaya yatırdı. İki ülke arasındaki sınır güvenliğinin detaylıca ele alındığı görüşmede, önemli konular üzerinde duruldu.

Önemli Konular: Fentanil, Düzensiz Göç ve Sınıraşan Suçlar

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio ve de la Fuente, ABD'ye fentanil akışını, düzensiz göçmenlerin geçişini ve sınıraşan suç faaliyetlerini önlemenin yollarını değerlendirdiler.

Meksika'ya Teşekkür

Rubio, sınır güvenliğini sağlama çabaları çerçevesinde ABD sınırına 10 bin asker göndermesi nedeniyle Meksika'ya teşekkür etti.

Gümrük Vergileri ve Sınır Güvenliği

ABD'nin gümrük politikaları da görüşmenin önemli bir kısmını oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığı olarak gümrük vergisini bir ayliğine durdurduğunu açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, yaptığı açıklamada Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarının ABD sınırına konuşlanmaya başladığını bildirdi. Trump, bu adımların ardından ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini ifade etti.