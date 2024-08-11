Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD, Venezuela Lideri Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu

ABD'nin Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifi yaptığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:53
ABD, Venezuela Lideri Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu

ABD'nin Cüretkar Adımı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan son habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya siyasi sığınma teklif etti. Bu teklifle birlikte, Maduro'nun başkanlıktan feragat etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Gizli Görüşmeler ve İkna Çabası

WSJ'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD'nin Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında istifa etmeye ikna etmeye çalıştığı vurgulandı. Kaynaklardan biri, Maduro'ya "gelecekte ülkedeki adli suçlamalar ile karşı karşıya kalması durumunda Venezuela'ya iade garantisi" verildiğini belirtti.

Umutsuzluk İçindeki Muhalefet

Yapılan haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasında yürütülen gizli görüşmelerin, 28 Temmuz'daki seçimlerde sonuçları reddeden muhalefet için umut olabileceği kaydedildi. Daha önce Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde Maduro'nun, görevi bırakması konusuna mesafeli durduğu bildirildi.

Petrol ve Yaptırımlar Üzerine Anlaşma

Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta ABD ile Katar'da imzalanan gizli anlaşmaya ilişkin belgeleri sosyal medyada paylaştı. Bu belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin, muhalefetin seçimlere katılması şartıyla Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasında anlaştığı bilgisi yer aldı.

Seçim Sonuçları Üzerine Tartışmalar

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonrası, Maduro'nun aldığı %51,20'lik oy oranıyla üçüncü kez kazandığı bildirildi. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve seçim sonuçlarına hile karıştığını öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı