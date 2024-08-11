ABD, Venezuela Lideri Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu

ABD'nin Cüretkar Adımı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan son habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya siyasi sığınma teklif etti. Bu teklifle birlikte, Maduro'nun başkanlıktan feragat etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Gizli Görüşmeler ve İkna Çabası

WSJ'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD'nin Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında istifa etmeye ikna etmeye çalıştığı vurgulandı. Kaynaklardan biri, Maduro'ya "gelecekte ülkedeki adli suçlamalar ile karşı karşıya kalması durumunda Venezuela'ya iade garantisi" verildiğini belirtti.

Umutsuzluk İçindeki Muhalefet

Yapılan haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasında yürütülen gizli görüşmelerin, 28 Temmuz'daki seçimlerde sonuçları reddeden muhalefet için umut olabileceği kaydedildi. Daha önce Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde Maduro'nun, görevi bırakması konusuna mesafeli durduğu bildirildi.

Petrol ve Yaptırımlar Üzerine Anlaşma

Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta ABD ile Katar'da imzalanan gizli anlaşmaya ilişkin belgeleri sosyal medyada paylaştı. Bu belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin, muhalefetin seçimlere katılması şartıyla Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasında anlaştığı bilgisi yer aldı.

Seçim Sonuçları Üzerine Tartışmalar

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonrası, Maduro'nun aldığı %51,20'lik oy oranıyla üçüncü kez kazandığı bildirildi. Ancak muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve seçim sonuçlarına hile karıştığını öne sürdü.