ABD Yargı Sisteminden Önemli Karar: İşten Çıkarılan Federal Çalışanlar Geri Alınacak

ABD Yargıçından Tarihi Karar

ABD'de , federal yargıç William Alsup, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından işten çıkarılan binlerce federal çalışanın işe geri alınmasına hükmetti. San Francisco bölge mahkemesinde açıklanan karar, işten çıkarılan çalışanlar için önemli bir geri dönüş umudu oluşturdu.

Beyaz Saray'ın Yetkisi Yok

Yargıç Alsup, Beyaz Saray'ın federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin olmadığını belirterek, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlığına bağlı departmanlardan işten çıkarılan çalışanların derhal geri alınmasına yönelik emir verdi.

Deneme Süresi ve Raporlama Yükümlülüğü

Yargıç, departmanlara deneme süresindeki çalışanların listelerini sunmalarını ve işe geri dönen her bir kişi için kurumların ne şekilde geri alım sürecini uyguladığına dair raporu yedi gün içinde teslim etmelerini emretti.

Hükümetin Yasa Dışı Uygulamaları

Alsup, hükümetin iş gücünde azalmaya yönelik yasa ve yönetmelikleri göz ardı etme çabasından hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Ayrıca çalışanların, daha önce övgü dolu değerlendirmeler almalarına rağmen kötü performans nedeniyle işten çıkarılmalarını, "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

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