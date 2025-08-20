DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

ABD Yargıcı Berman, Adalet Bakanlığı’nın Epstein Tutanağı Mühürlerini Kaldırma Talebini Reddetti

Federal yargıç Richard Berman, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanaklarının mühürlerini kaldırma talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:46
ABD Yargıcı Berman, Adalet Bakanlığı’nın Epstein Tutanağı Mühürlerini Kaldırma Talebini Reddetti

ABD Yargıcı Berman, Adalet Bakanlığı’nın Epstein Tutanağı Mühürlerini Kaldırma Talebini Reddetti

Federal yargıç Richard Berman, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması ve kamuoyuna açılması talebini reddetti.

Kararın gerekçesi

Yargıç Berman, büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgilerin Adalet Bakanlığı'nın elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyalleriyle karşılaştırıldığında önemsiz olduğunu belirterek mühürlerin kaldırılmasına gerek görmediğini açıkladı.

Dosyanın arka planı

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanaklarının kamuoyuna açılması uzun süredir tartışma konusu oluyordu.

Mahkeme süreci

Daha önce bir alt mahkeme de Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açıklanması yönündeki başvuruyu reddetmişti. Mahkeme, hükümetin belgeleri rastgele veya gelişigüzel şekilde paylaşmasının büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açabileceğini belirtmişti.

İlgili tarafların açıklamaları

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
2
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı
3
TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat
4
Kurban Bayramı'nda Aciller Acemi Kasaplarla Dolu
5
Beykoz Başsavcısı Duman'dan Bilecik Valisi Sözer'e Veda Yemeği
6
24 Yıl Sonra Şehit Sayılan Askerin Kızı Betül Kanga: 'Şehit Kızı Olmanın Gururunu Yaşayacağım'
7
UCM'den ABD'ye Sert Tepki: Yargıç ve Savcılar Hedef Alındı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı