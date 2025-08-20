ABD Yargıcı Berman, Adalet Bakanlığı’nın Epstein Tutanağı Mühürlerini Kaldırma Talebini Reddetti

Federal yargıç Richard Berman, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması ve kamuoyuna açılması talebini reddetti.

Kararın gerekçesi

Yargıç Berman, büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgilerin Adalet Bakanlığı'nın elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyalleriyle karşılaştırıldığında önemsiz olduğunu belirterek mühürlerin kaldırılmasına gerek görmediğini açıkladı.

Dosyanın arka planı

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanaklarının kamuoyuna açılması uzun süredir tartışma konusu oluyordu.

Mahkeme süreci

Daha önce bir alt mahkeme de Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açıklanması yönündeki başvuruyu reddetmişti. Mahkeme, hükümetin belgeleri rastgele veya gelişigüzel şekilde paylaşmasının büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açabileceğini belirtmişti.

İlgili tarafların açıklamaları

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.