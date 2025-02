ABD Yargıcı, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Kayıtlarına Erişimini Engelledi

ABD Bölge Mahkemesi'nden Kritik Karar

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) için önemli bir karar aldı. Yargıç, Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişiminin engellenmesine hükmetti. Bu karar, 19 Demokrat başsavcının ABD Başkanı Donald Trump hakkında açtığı dava sonrasında ihtiyati tedbir olarak alındı.

Hassas Bilgilerin İmhası

Engelmayer, 20 Ocak'tan bu yana, yasaklanan bilgilerin Hazine Bakanlığı sistemlerinden indirilip tüm materyallerin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, DOGE'nin erişimi yasaklanan kayıtlar, milyonlarca Amerikalıya ait sosyal güvenlik ve banka hesap numaralarını içermektedir.

Duruşma Tarihi ve Şikayetler

19 Demokrat başsavcının açtığı davanın duruşma tarihi 14 Şubat olarak duyuruldu. New York'taki federal mahkemede görülen davada, Trump yönetiminin Musk'ın takımına federal yasaları ihlal ederek Hazine Bakanlığına ait ödeme sistemine erişim izni verdiği iddia ediliyor. Bu davaya New York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Wisconsin'den savcılar katıldı.

Yasa Dışı Erişim İddiası

Davada, DOGE'nin Hazine kayıtlarına erişiminin Kongre tarafından tahsis edilen fonlara müdahale edebileceği ve Hazine Bakanlığının yasal yetkisini aşabileceği ileri sürülüyor. Ayrıca, DOGE'nin erişimi, federal idare hukukunu ve ABD Anayasası'nın kuvvetler ayrılığı doktrinini ihlal ettiği belirtiliyor.

Güvenlik Endişeleri ve İhlal İddiası

Hazine Bakanı Scott Bessent, Musk'ın DOGE ekibinin ödeme sistemlerine erişim izni vermek için Bakanlığın uzun süredir uygulanan kişisel ve finansal bilgileri koruma politikalarını değiştirmekle suçlanıyor. New York Başsavcısı Letitia James, DOGE'nin Hazine Bakanlığı verilerine erişiminin güvenlik sorunları ve federal fonların yasa dışı dondurulma olasılığını ortaya koyduğunu ifade etti. James, “Seçilmemiş bir grubun bu bilgilere sahip olma yetkisi yoktur” dedi.

Veri İhlali Endişesi

Connecticut Başsavcısı William Tong, DOGE'nin Hazine sistemlerindeki bilgilerle ne yaptığına dair belirsizlik olduğunu vurguladı. Tong, bunu Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlali olarak tanımladı.