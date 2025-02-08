DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.458.487,4 -0,44%

ABD Yargıcı, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Kayıtlarına Erişimini Engelledi

Federal yargıç, Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Bakanlığı verilerine erişimini yasakladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:05
ABD Yargıcı, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Kayıtlarına Erişimini Engelledi

ABD Bölge Mahkemesi'nden Kritik Karar

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) için önemli bir karar aldı. Yargıç, Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişiminin engellenmesine hükmetti. Bu karar, 19 Demokrat başsavcının ABD Başkanı Donald Trump hakkında açtığı dava sonrasında ihtiyati tedbir olarak alındı.

Hassas Bilgilerin İmhası

Engelmayer, 20 Ocak'tan bu yana, yasaklanan bilgilerin Hazine Bakanlığı sistemlerinden indirilip tüm materyallerin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, DOGE'nin erişimi yasaklanan kayıtlar, milyonlarca Amerikalıya ait sosyal güvenlik ve banka hesap numaralarını içermektedir.

Duruşma Tarihi ve Şikayetler

19 Demokrat başsavcının açtığı davanın duruşma tarihi 14 Şubat olarak duyuruldu. New York'taki federal mahkemede görülen davada, Trump yönetiminin Musk'ın takımına federal yasaları ihlal ederek Hazine Bakanlığına ait ödeme sistemine erişim izni verdiği iddia ediliyor. Bu davaya New York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Wisconsin'den savcılar katıldı.

Yasa Dışı Erişim İddiası

Davada, DOGE'nin Hazine kayıtlarına erişiminin Kongre tarafından tahsis edilen fonlara müdahale edebileceği ve Hazine Bakanlığının yasal yetkisini aşabileceği ileri sürülüyor. Ayrıca, DOGE'nin erişimi, federal idare hukukunu ve ABD Anayasası'nın kuvvetler ayrılığı doktrinini ihlal ettiği belirtiliyor.

Güvenlik Endişeleri ve İhlal İddiası

Hazine Bakanı Scott Bessent, Musk'ın DOGE ekibinin ödeme sistemlerine erişim izni vermek için Bakanlığın uzun süredir uygulanan kişisel ve finansal bilgileri koruma politikalarını değiştirmekle suçlanıyor. New York Başsavcısı Letitia James, DOGE'nin Hazine Bakanlığı verilerine erişiminin güvenlik sorunları ve federal fonların yasa dışı dondurulma olasılığını ortaya koyduğunu ifade etti. James, “Seçilmemiş bir grubun bu bilgilere sahip olma yetkisi yoktur” dedi.

Veri İhlali Endişesi

Connecticut Başsavcısı William Tong, DOGE'nin Hazine sistemlerindeki bilgilerle ne yaptığına dair belirsizlik olduğunu vurguladı. Tong, bunu Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlali olarak tanımladı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Pankart: 'Biz Tufanız'
2
ABD Yargıcı, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Kayıtlarına Erişimini Engelledi
3
Kırsalda Nüfus Azalıyor, Türkiye’nin Geneli Artışta
4
İstanbul'un Esenyurt İlçesi, Türkiye'nin En Kalabalık İLçesi Olmaya Devam Ediyor
5
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
6
Deprem Bölgesinde İmalat Sanayisi Yeniden Doğuyor: 320 Milyar Lira Yatırım Bekleniyor
7
Sigara Bırakma İsteğiyle ALO 171'i Arayanların Sayısı 308 Bin 222'ye Ulaştı

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti