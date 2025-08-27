DOLAR
ABD, Yonaguni Adası'na İlk Kez HIMARS Konuşlandıracak

ABD, Yonaguni Adası'na ilk kez HIMARS konuşlandıracak. İşlem 11-25 Eylül'deki 'Resolute Dragon' tatbikatı sırasında gerçekleştirilecek; ada Tayvan'a ~110 km uzak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:45
Resolute Dragon tatbikatı sırasında bölgesel caydırıcılık vurgusu

ABD, Japonya'nın güneybatısında, Tayvan'a yakınlığıyla bilinen Yonaguni Adası'na ilk kez Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) konuşlandıracak.

Tokyo merkezli Jiji ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, konuşlandırma 11-25 Eylül tarihlerinde ABD Deniz Piyadeleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF)'nin ortak düzenleyeceği 'Resolute Dragon' (Kararlı Ejderha) tatbikatı sırasında yapılacak.

Resolute Dragon, Japonya çevresinde düzenlenen en büyük savunma tatbikatlarından biri olarak uzak adaların savunulmasına odaklanıyor.

Okinawa eyaletine bağlı Yonaguni, Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Tayvan Boğazı'na yakınlığı nedeniyle bölgesel stratejik öneme sahip görülüyor.

ABD, Çin'in Hint-Pasifik bölgesi ve Tayvan Boğazı'ndaki nüfuz artışı karşısında, bölgedeki beklenmedik durumlara karşı Japonya ile koordinasyonun önemini vurguluyor.

