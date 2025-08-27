ABD, Yonaguni Adası'na İlk Kez HIMARS Konuşlandıracak

Resolute Dragon tatbikatı sırasında bölgesel caydırıcılık vurgusu

ABD, Japonya'nın güneybatısında, Tayvan'a yakınlığıyla bilinen Yonaguni Adası'na ilk kez Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) konuşlandıracak.

Tokyo merkezli Jiji ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, konuşlandırma 11-25 Eylül tarihlerinde ABD Deniz Piyadeleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF)'nin ortak düzenleyeceği 'Resolute Dragon' (Kararlı Ejderha) tatbikatı sırasında yapılacak.

Resolute Dragon, Japonya çevresinde düzenlenen en büyük savunma tatbikatlarından biri olarak uzak adaların savunulmasına odaklanıyor.

Okinawa eyaletine bağlı Yonaguni, Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve Tayvan Boğazı'na yakınlığı nedeniyle bölgesel stratejik öneme sahip görülüyor.

ABD, Çin'in Hint-Pasifik bölgesi ve Tayvan Boğazı'ndaki nüfuz artışı karşısında, bölgedeki beklenmedik durumlara karşı Japonya ile koordinasyonun önemini vurguluyor.