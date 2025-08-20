Abdulati ile Witkoff Gazze'de 60 Günlük Ateşkes Fırsatını Görüştü

Görüşmenin kapsamı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati'nin Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesi, özellikle İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ile İran'ın nükleer programına ilişkin temasları kapsamında gerçekleşti.

Açıklamada, Abdulati'nin Witkoff ile Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi; "Abdulati, İsrail'in bu öneriyi kabul etmesi ve mevcut krizi aşmaya dair maddeleri uygulamasının önemini teyit etti."

Abdulati görüşmede şunları vurguladı: "ABD'nin sunduğu önerinin Hamas tarafından kabul edilmesiyle ortaya çıkan fırsat, yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşa bir sınır getirilmesi için kullanılmalı. Önerideki 60 günlük geçici ateşkes süreci de savaşı bitirecek ve Filistin davası için adil bir anlaşmanın temellerini oluşturmak için fırsata dönüştürülmelidir."

İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmesinde Abdulati, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını belirterek, "İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere bölgesel konuları için çözüm yolunun askeri olmadığını" ifade etti.

Ateşkes teklifi ve tarafların tepkileri

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştu. Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, teklifin 60 günlük geçici ateşkes ve "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini kapsadığı aktarılmıştı.

Basına yansıyan detaylara göre öneri, Gazze'ye insani yardımların kolayca ulaştırılabilmesi için sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını ve ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest bırakılması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bazı Filistinli esirlerin salıverilmesini öngörüyor.

İsrail cephesinde ise tepkiler karışık kaldı. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etti.

Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktardı.