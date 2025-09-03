ABNA-SE 33. Genel Kurulu Üsküp'te: Gazetecilikte Gerçeğin Ortaya Konulması

Toplantı ve ev sahibi

Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansı (MIA) ev sahipliğinde, Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Genel Kurulu, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'te toplandı.

Bu yıl 33'üncüsü gerçekleşen genel kurul öncesinde, 'Gazetecilikte Gerçeğin Ortaya Konulması' konulu bir konferans düzenlendi.

Konferans ve açıklamalar

Konferansta öne çıkan mesajlardan biri şu oldu: 'Teyit Hattı vasıtasıyla öğrenebiliyoruz'.

Bir başka vurgulama ise şu sözlerle ifade edildi: 'Gazze soykırımı devam ederken çok büyük bir manipülasyon da yapılıyor, dezenformasyon da yapılıyor....'

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin katıldığı programın açılışında, ABNA-SE Dönem Başkanı, Anadolu Ajansı