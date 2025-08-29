Abuja'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Törene Büyükelçi Mehmet Poroy ve Askeri Ataşe Albay Davut Velioğlu ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar ve açılış

Resepsiyona Nijerya’nın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle başta olmak üzere çok sayıda ülkenin askeri ataşeleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nijerya’daki Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı. Program, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Konuşmalar

Büyükelçi Poroy, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin modern Türkiye'nin kuruluşuna giden yolu açtığını vurguladı. Poroy, 'Bugün milletimizin tarihindeki dönüm noktalarından birini anıyoruz. 103 yıl önce 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri işgalci güçlere karşı kesin bir zafer elde etmiştir.' dedi.

Devlet Bakanı Bello Matawalle ise Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya ilham olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin özellikle savunma ve güvenlik alanlarında daha da güçleneceğini ifade etti. Matawalle, 'Bu ruh yalnızca Türkiye için değil, özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumaya kararlı tüm uluslar için kalıcı bir ilham kaynağıdır.' ifadesini kullandı.

Matawalle ayrıca Türkiye ile köklü dostane ilişkilere işaret ederek, 'Özellikle savunma ve güvenlik işbirliği alanlarında Türkiye ile dayanışmamızı daha da artırmaya hazırız. Amacımız, sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda uluslararası toplum için de barış, istikrar ve refaha katkı sağlamaktır.' diye konuştu.

Kapanış

Programın sonunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin savunma ve askeri gücünü gösteren video sunumu gösterildi ve resepsiyon sona erdi.