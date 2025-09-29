ACC Başkanı Naqvi'den Hindistan'a Uyarı: 'Savaşı Spora Bulaştırmak Çaresizliği Açığa Çıkarır'

ACC Başkanı Naqvi'den Hindistan'a uyarı: Savaşı spora bulaştırmayın

Asya Kriket Konseyi (ACC) Başkanı Mohsin Naqvi, Hindistan'a sporu savaşa sürüklememesi yönünde uyarıda bulundu. Naqvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Asya Kupası finalinde Pakistan'ı yenmesi sonrası Başbakan Narendra Modi'nin "operasyon" göndermesini eleştirdi.

Naqvi'nin sert tepkisi

Naqvi, Modi'ye yönelik uyarısında, "Savaşı spora bulaştırmak, yalnızca çaresizliği açığa çıkarır ve oyunun ruhunu rezil eder." ifadelerini kullandı. Naqvi ayrıca şunları belirtti: "Eğer savaş sizin gurur ölçünüz olsaydı, tarih Pakistan'ın elindeki 'aşağılayıcı yenilgilerinizi' zaten kaydederdi. Hiçbir kriket maçı bu gerçeği yeniden yazamaz."

Modi'den "operasyon" benzetmesi

Hindistan Ulusal Kriket Takımı, hafta sonu oynanan Asya Kupası finalinde Pakistan Ulusal Kriket Takımını yenerek şampiyon oldu. Bu sonuç sonrası Modi, X'teki açıklamasında takımını tebrik ederken galibiyeti mayıstaki çatışmaların devamı olarak nitelendirmişti. Modi, paylaşımında "(Hindistan'ın adlandırdığı askeri saldırı) Sindoor Operasyonu oyun sahasında. Sonuç aynı. Hindistan kazandı. Kriketçilerimizi tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmaların seyri

Taraflar arasındaki çatışmalar, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısıyla başlamıştı. Hindistan, misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. Modi, bu askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırmış ve bunları "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan, Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" yönünde suçlama yapmış ve İndus Suları Anlaşması'nı askıya almıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.