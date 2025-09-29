ACC Başkanı Naqvi'den Hindistan'a Uyarı: 'Savaşı Spora Bulaştırmak Çaresizliği Açığa Çıkarır'

ACC Başkanı Mohsin Naqvi, Modi'nin Asya Kupası sonrası "operasyon" benzetisini eleştirerek Hindistan'ı sporu siyasallaştırmamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:13
ACC Başkanı Naqvi'den Hindistan'a Uyarı: 'Savaşı Spora Bulaştırmak Çaresizliği Açığa Çıkarır'

ACC Başkanı Naqvi'den Hindistan'a uyarı: Savaşı spora bulaştırmayın

Asya Kriket Konseyi (ACC) Başkanı Mohsin Naqvi, Hindistan'a sporu savaşa sürüklememesi yönünde uyarıda bulundu. Naqvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Asya Kupası finalinde Pakistan'ı yenmesi sonrası Başbakan Narendra Modi'nin "operasyon" göndermesini eleştirdi.

Naqvi'nin sert tepkisi

Naqvi, Modi'ye yönelik uyarısında, "Savaşı spora bulaştırmak, yalnızca çaresizliği açığa çıkarır ve oyunun ruhunu rezil eder." ifadelerini kullandı. Naqvi ayrıca şunları belirtti: "Eğer savaş sizin gurur ölçünüz olsaydı, tarih Pakistan'ın elindeki 'aşağılayıcı yenilgilerinizi' zaten kaydederdi. Hiçbir kriket maçı bu gerçeği yeniden yazamaz."

Modi'den "operasyon" benzetmesi

Hindistan Ulusal Kriket Takımı, hafta sonu oynanan Asya Kupası finalinde Pakistan Ulusal Kriket Takımını yenerek şampiyon oldu. Bu sonuç sonrası Modi, X'teki açıklamasında takımını tebrik ederken galibiyeti mayıstaki çatışmaların devamı olarak nitelendirmişti. Modi, paylaşımında "(Hindistan'ın adlandırdığı askeri saldırı) Sindoor Operasyonu oyun sahasında. Sonuç aynı. Hindistan kazandı. Kriketçilerimizi tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmaların seyri

Taraflar arasındaki çatışmalar, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısıyla başlamıştı. Hindistan, misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. Modi, bu askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırmış ve bunları "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan, Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" yönünde suçlama yapmış ve İndus Suları Anlaşması'nı askıya almıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da kamyonet tarlaya devrildi: sürücü hayatını kaybetti
2
Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı
3
İzmir Bornova'da Viyadükte Asılı Tır: Sürücü Yaralandı
4
TBMM'den HSK Üyeliği İçin Başvurular Başladı — Son Tarih 10 Ekim
5
Cenin Mülteci Kampı'nda 252 Günlük "Demir Duvar" Saldırısında 63 Filistinli Yaşamını Yitirdi
6
Çin Uyardı: Antimon ve Kritik Minerallerin Kaçırılmasına Karşı Operasyon
7
Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek