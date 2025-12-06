Gölcük Tabiat Parkı'nda Kartpostallık Manzara

Hafta sonu ziyaretçi akını ve görsel şölen

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Gölün ortasındaki simge ev ile etrafındaki dağların, gölün durgun suyundaki yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler göl kenarında yürüyüş yapıp doğanın tadını çıkardı. Fotoğraf meraklıları ve aileler, manzaranın sunduğu huzurlu atmosferde keyifli anlar yaşadı.

Neriman Kılıç (ilk kez gelen): "Çok güzel zaten merak ediyorduk. Geldik. Çok soğuk bekliyorduk ama gayet güzel."

Erol Uğur (Mersin'den ailesiyle gelen): "Doğası harika güzel, manzarası da güzel."

