Zonguldak'ta İki Kardeş ve Babaannelerini Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Zonguldak'ta aralarında husumet bulunan akrabaları bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Olayda hayatını kaybedenler ve saldırganla ilgili kritik ifadeler duruşmada aktarıldı.

Olayın Detayları

İddialara göre, merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşanan husumet sonrası 21 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu (75) bıçakla ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi Erdeniz K. kısa sürede yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Duruşmada Sanığın Savunması

2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada sanık Erdeniz K., kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmada kendini savunan sanık, saldırıya uğradığını ve boğazının sıkıldığını öne sürdü.

Sanık, mahkemeye verdiği ifadede, "Bıçakladığımı inkar etmiyorum. Ancak görüntülerde de göründüğü gibi beni yere yatırıp boğmaya çalışıp saldırdılar, nefessiz kaldım ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" dedi.

Tanık ve Aile İfadeleri

Duruşmada dinlenen 12 tanıktan görgü tanığı L.K., sanığın evine girmeye çalıştığı sırada Halil Can'ın boğazına yapıştığını, yere düşürüp duvara sıkıştırdığını anlattı. L.K., "Halilcan yapma adam ölecek diyerek çekmeye çalıştım. Halilcan bir hamleyle oradan kalkıp üstüne bakıp 'ben bıçaklandım' deyip yere düştü. Ben kanı görünce feryat ettim" ifadelerini kullandı.

Ölenlerin annesi Fatma Köroğlu ise, "Erdeniz kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, kalbinden bıçaklamış yavrumu. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahkeme Kararı

Adliye çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri ve kalabalık yakınların katılımı altında gerçekleşen duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

OLAY YERİ