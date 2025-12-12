DOLAR
Kemer Mola Evi, Yetişkin Engellilere Nefes ve Meditasyon Hizmeti Başlattı

Kemer Belediyesi Mola Evi, yetişkin engelli bireylere çarşamba günleri randevulu nefes, beden egzersizi, meditasyon ve farkındalık hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:52
Kemer Mola Evi, Yetişkin Engellilere Nefes ve Meditasyon Hizmeti Başlattı

Mola Evi yetişkin engelli bireylere hizmet vermeye başladı

Kemer Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Mola Evi ile yetişkin engelli bireylere yönelik hizmetleri genişletti. Açılışın ardından, merkezde artık nefes, beden egzersizleri ile meditasyon ve farkındalık çalışmalarına da yer veriliyor.

Hizmet kapsamı ve işleyiş

Mola Evi, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak haftanın belirli günlerinde engelli bireyleri ağırlıyor. Yetişkin engelli bireylere yönelik çalışmalar çarşamba günleri öğleden sonraları, randevulu sistemle yürütülüyor.

Merkezde misafirler, Eğitmen Hediye Gündüz yönetiminde nefes ve beden egzersizleriyle birlikte meditasyon ve farkındalık uygulamaları gerçekleştiriyor.

Belediye’den açıklama

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu konuyla ilgili olarak, "Mola Evimizde çocuk ve genç yaştaki engelli bireylerin yanı sıra yetişkinlere de hizmet vermeye başladık. Mola Evimizde personelimizle sohbetler ediyor hem de sosyal aktivitelere katılıyorlar. Her insanın bir engelli adayı olduğunu unutmuyor ve engelli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Önemli: Hizmet randevu sistemiyle yürütüldüğü için katılım için önceden planlama yapılması öneriliyor.

