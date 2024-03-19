Adalet Bakanı’ndan son dakika açıklaması: “Futbolcularla ilgili soruşturma yok”

Bakan Yılmaz Tunç, yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak 12 kişinin gözaltında olduğu, 38 kişinin ise kimlik tespiti yapıldığı bilgisini verdi. Kendisine yöneltilen “Futbolcularla ilgili bir soruşturma var mı?” sorusuna ise Tunç, “Hayır, futbolcularla ilgili bir soruşturma yok.” açıklamasında bulundu. Bazı sosyal medya hesaplarının yalan yanlış haber paylaştığını dile getiren Bakan, “futbolculara açılmış bir soruşturma yok, öyle bir beyanımız da olmadı” dedi.
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