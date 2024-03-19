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Adalet Bakanı’ndan son dakika açıklaması: “Futbolcularla ilgili soruşturma yok”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Olaylara dahil olan 38 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini vurgulayan Tunç, futbolcularla ilgili soruşturma olmadığını da duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 17:26
Adalet Bakanı’ndan son dakika açıklaması: “Futbolcularla ilgili soruşturma yok”

Bakan Yılmaz Tunç, yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak 12 kişinin gözaltında olduğu, 38 kişinin ise kimlik tespiti yapıldığı bilgisini verdi. Kendisine yöneltilen “Futbolcularla ilgili bir soruşturma var mı?” sorusuna ise Tunç, “Hayır, futbolcularla ilgili bir soruşturma yok.” açıklamasında bulundu. Bazı sosyal medya hesaplarının yalan yanlış haber paylaştığını dile getiren Bakan, “futbolculara açılmış bir soruşturma yok, öyle bir beyanımız da olmadı” dedi.

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Adalet Bakanı’ndan son dakika açıklaması: “Futbolcularla ilgili soruşturma yok”
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