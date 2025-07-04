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Adalet Bakanı Tunç, Amsterdam Fatih Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı ve Aşure Dağıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldı ve muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımına katıldı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 18:37
Adalet Bakanı Tunç, Amsterdam Fatih Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı ve Aşure Dağıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldı ve muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katıldı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in daveti üzerine Hollanda'da bulunan Bakan Tunç, Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Fatih Camisi'nde namazını kıldı ve burada muharrem ayı dolayısıyla yapılan aşure dağıtımında vatandaşlara ikramda bulundu.

Bakan Tunç, cami girişinde vatandaşlarla bir araya gelerek onlara aşure ikram etti. "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız çok önemli işler yapıyorlar. Bulundukları toplumlarda çok önemli başarılar elde ediyorlar. Avrupa’daki vatandaşlarımızın, kurdukları vakıf, dernek ve camilerle birlikte İslami faaliyetler ve ibadet noktasındaki çalışmalarını da memnuniyetle takip ediyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Ardından, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Bakan Tunç, onların yaşadıkları zorluklar ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazını...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldı ve muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazını...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Amsterdam Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldı ve muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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