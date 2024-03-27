Adalet Bakanı Tunç: "Bakanlar İstanbul'da değil, halkın arasında olmalı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'ün Safranbolu ilçesine yaptığı ziyarette, yerel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Tunç, AK Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'in seçilmesi durumunda ilçeye yapılacak çalışmaları vurgulayarak, parti politikalarını destekledi.

Bakan Tunç'tan Halkla Buluşma ve Parti Vizyonu Üzerine Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Safranbolu'da yapmış olduğu ziyaretlerde, 17 bakanın İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında halkın arasında olması gerektiğini vurguladı. Tunç, AK Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'in seçilmesi durumunda ilçeye yapılacak çalışmaları ve parti vizyonunu destekledi.

Tunç, AK Parti'nin hükümet olduğu 22 yıl boyunca ülke genelinde "önce insan" ilkesiyle hareket ettiklerini ve her alanda halkın refahını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Özellikle, terörle mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini ve ülkenin huzurlu bir geleceğe kavuşması için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Bakan Tunç, Safranbolu'nun tarihi dokusunu koruyarak yeniden ayağa kaldırmak için Ali Büyüközdemir'in önemine işaret ederek, partisinin hedeflerine ve millete olan güvenine vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, ülkenin demokratikleşme sürecinde milletin desteğinin önemine değinerek, millete güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanı Tunç, hükümetin Türkiye'nin her yerine eşit hizmet götürme çabasını vurgularken, yerel yönetimlerin de bakanlarla uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Son olarak, AK Parti'nin 22 yıldır ülkeyi yönetirken karşılaştığı engellere rağmen milletle birlikte başarılı adımlar attığını ve bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmete devam edeceklerini belirtti.