Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da Adalet Reformunu Açıkladı

Adalet Bakanı Tunç'tan Samsun'da Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninde, adalet sisteminin hem fiziki hem de teknolojik imkanlarını artırma çalışmalarına dikkat çekti. Bakan Tunç, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin çağın gereklerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi için önemli çabalar sarf ettiklerini ifade etti.

Samsun'un Stratejik Önemi

Tunç, konuşmasında Samsun'un tarihsel önemine vurgu yaparak, "Bugün Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı bu topraklarda olmaktan mutluluk duyuyorum. Samsun, milli iradeye destek veren bir şehir olarak son seçimlerde yüzde 65 oranında büyük bir destekle Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştır.” dedi.

Yeni Adli Tıp Binası ve Bölgesel Hizmetler

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının daha önceden Trabzon'a bağlı olduğunu belirten Bakan, artık Samsun'un çevresindeki illere de hizmet vereceğini açıkladı. Tunç, "Tokat, Çorum, Ordu ve Amasya illerimize de hizmet edecek bu önemli birim ile yargı hizmetleri daha etkili olacak" şeklinde konuştu.

Adaletin Temelleri ve Hedefler

Bakan Tunç, adaletin sadece fiziksel mekanlarla sağlanamayacağını, bunun için gereken mevzuat iyileştirmeleri ve nitelikli yargı mensuplarının da önemine değindi. "Adaletin tecellisi için, hukuk devletinin temeli olan bu üç unsuru; fiziki mekanlar, teknolojik altyapı ve insan kaynağını eksik bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yeni Anayasa Vizyonu

Bakan Tunç, önümüzdeki süreçte yeni bir anayasa hazırlama hedeflerini de paylaştı. "Hedefimiz, demokratik sivil bir toplum sözleşmesi temelinde yazılan, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasa gerçekleştirmek" ifadesini kullandı. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye Yüzyılı'na atılan adımların önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.