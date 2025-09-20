Adalet Bakanı Tunç, Şehit Polis Furkan Çelik'in Antalya'daki Ailesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Şırnak'ta şehit olan polis Furkan Çelik'in Antalya'daki ailesini ziyaret ederek şehidi rahmetle andı ve "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:52
Bakan Tunç'tan aileye taziye ziyareti ve açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Şırnak'ta şehit olan polis memuru Furkan Çelik'in Antalya'daki ailesini ziyaret etti.

Bakan Tunç, Antalya'da şehit Çelik'in aile fertleriyle bir araya geldi ve ziyaretle ilgili paylaşımı NSosyal hesabından yaptı. Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimize minnettarız. 2015 yılında Şırnak ilimizde şehit olan kahraman polis memurumuz Furkan Çelik'in değerli ailesini Antalya'daki evinde ziyaret ettik. Ülkemizin huzuru ve milletimizin güvenliği için canını feda eden şehidimizi rahmetle yad ettik.

Ailemizin metaneti, vakarı ve vatan sevgisi bizlere bir kez daha gösterdi ki şanlı bayrağımız ülkemizin her bir köşesinde daima özgürce dalgalanacak. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan vatanımıza daima sahip çıkacak, çocuklarımızın geleceği için "Terörsüz Türkiye" menziline mutlaka ulaşacağız."

