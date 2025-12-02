Edirne'de Kesik Baş Baba Türbesi Restorasyon Bekliyor

Edirne'de Kesik Baş Baba Türbesi restore bekliyor

Kesik Baş Baba Türbesi, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesindeki özel mülke ait alanda, Huysuz Baba Sokak ile Rasim Geçit Sokak'ın birleşim noktasında bulunuyor. Türbenin duvarlarını tahrip eden ağaç kökleri nedeniyle yapı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mahalle sakinleri, tarihî miras niteliğindeki türbenin bir an önce restore edilmesini talep ediyor. Aynı sokakta kaldırım kenarında yer alan Huysuz (Hırçın) Baba Türbesi için de koruma önlemleri alınması, çevresinin demir bariyerlerle çevrilerek güvenli hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Mahalle sakinlerinin çağrısı

Belgin Açıkçalık "Ev sahibiyle ilgili söylentiler var ama bu yapıya ev sahibi müdahale edemez. Türbe Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün himayesinde. Muhtarımız durumu iletmiştir fakat henüz bir çalışma yapılmadı. Duvarların içinden çıkan ağaç kökleri yapıyı ciddi şekilde zedeliyor. Edirne tarihi bir şehir; türbeleri, camileri ve şehitlikleriyle kültürel bir mirasa sahip. Kesik Baş Baba Türbesi de bu mirasın bir parçası. Mahalleli olarak bakım ve restorasyon istiyoruz" dedi.

Taner Tuna "Buradaki türbe artık tamamen çökmek üzere. Restore edilmesi çok iyi olur. Yoksa yıkılacak, kötü olacak. Bir an önce çalışma yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fehim Çırpan "Burası yıllardır böyle. Pek ilgi görmedi, herhangi bir çalışma yapılmadı. Önemli zatların türbeleri daha iyi korunmalı. Bu şekilde kalırsa birkaç yıl içinde çökecek. Gelecek nesillerin de görebilmesi için restore edilmesi şart" diye konuştu.

Mahalle halkı, yetkili kurumların türbeye müdahale ederek gerekli restorasyon ve koruma önlemlerini hayata geçirmesini bekliyor.

