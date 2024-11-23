Adalet Bakanı Tunç: Sosyal Medya Yalanlarına Taviz Vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sosyal medya mahkemeleri olarak adlandırdığı yalan beyanlara kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtti. Tunç, bu tür girişimlerin yalnızca yargıyı değil, aynı zamanda devlete olan güveni de zedelediğini vurguladı.

Yargı Mensuplarının Rolü

Bakan Tunç, yargı mensuplarının toplum vicdanını teskin eden doğru ve tarafsız kararların mimarları olduğunu ifade etti. Yargının adalet arayışına yanıt vererek hakikati gün yüzüne çıkarmaktaki önemine dikkat çeken Tunç, bu kutsal sorumluluğun sadece hukuki bilgi ile değil, aynı zamanda özveri, dikkat ve bağımsızlık ilkesiyle yerine getirileceğini belirtti.

Adalet Türkiye Yüzyılı Stratejisi

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı hâline getirmek için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Tunç, adaletin toplumsal huzurun sağlanmasındaki kritik rolünü vurguladı. Tunç, "Adalet, toplumu oluşturan tüm fertlerin güven ve refah içinde yaşamasının teminatıdır" diye konuştu.

Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Reformları

Tunç, hukuk devletinin kuvvetler ayrılığı prensibi ile yürütüldüğüne de dikkat çekti. 22 yıllık süreçte, güvenilir bir adalet sisteminin tesis edilmesi için önemli reformlar yapıldığını belirten Tunç, yeni yargı paketleri ile yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılacağını duyurdu.

Yargının Fiziki İmkânları Artıyor

Yargı teşkilatının fiziki imkânlarının artırılması konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Tunç, 2002'de 78 olan müstakil adliye sayısının 377'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca, 569 bin 59 metrekare olan kapalı alanın 6 milyon metrekareye ulaştığı bilgisini verdi.

Adalet Sisteminde Yapısal Değişimler

Yargı reformu stratejisiyle vatandaşların adalete daha kolay ulaşabilmesi ve yargı sistemine olan güvenin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Tunç, sosyal medyada yargı aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı da sert mesajlar iletti.

Sosyal Medya Üzerinde Vurgular

Tunç, sosyal medya üzerindeki yanıltıcı bilgilerin yargıya olan güveni zedeleyebileceğini belirterek, "Sosyal medya mahkemeleri olarak nitelendirdiğimiz, yargıyı yıpratmaya yönelik yalan beyanlara kesinlikle taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yargı mensuplarının kararlarını sadece hukukun sesine dayanarak vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, yarın sona erecek ve bu süreçte yapılan değerlendirmelerin toplumun adalet sistemine olan güvenini artırması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.