Mümin Evren yeniden seçildi: Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı

2. Olağan Genel Kurulda delegelerin tam desteğiyle güven tazeledi

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Mümin Evren, 2. Olağan Genel Kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığını, eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan yaptı.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçime katılan delegiler, Mümin Evren'e tam destek vererek onu yeniden başkan seçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evren, "Sorumluluk alanımız içerisinde yer alan illerde Ziraat ve Halk Bankası ile Ziraat Katılım Bankamızın 481 şube ve biriminde görevli 5 bin 57 üyemize hizmet etmeye, istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak sonuçlandırmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Evren, şubeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar, gelişmeler ve kazanımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını, üyelerin sorunlarına 24 saat esasına göre çözüm odaklı yaklaştıklarını ve bu hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Seçimler sonucunda yönetim ve kurullarda yer alan isimler şu şekilde açıklandı: Yönetim Kurulu üyeleri İnci Kesici, İsmail Taycı, Sabire Mert Dede ve Ali Arıbal; Denetleme Kurulu üyeleri İhsan Aysel, Ezine Karataş Zengin ve Mücahit Ertürk; Disiplin Kurulu üyeleri ise İdris Ayata, Yücel Yüksel ve Ali Osman Kaya olarak belirlendi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Fazlı Kılıç, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakaş, Ziraat Bankası Bölüm Müdürü Abdülkerim Kaval, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken ile HAK-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve bankaların şube müdürleri ile davetliler katıldı.

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Mümin Evren (arka sol 4), 2. Olağan Genel Kurulda yeniden başkan seçildi.