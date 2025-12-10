DOLAR
Çerkezköy'de Çatı Katında Saklanan İki Firari Yakalandı

Çerkezköy'de polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ve T.E.'yi saklandıkları çatı katında yakaladı; şüpheliler emniyetteki işlemler sonrası cezaevine teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:02
Emniyet ekipleri titiz çalışma sonucu operasyon düzenledi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi saklandıkları çatı katında yakaladı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu, 4 farklı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile tasarlayarak öldürme suçundan 11 yıl 23 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'nin ilçede saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli, saklandıkları çatı katında kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

