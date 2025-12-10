Çerkezköy'de Çatı Katında Saklanan İki Firari Yakalandı
Emniyet ekipleri titiz çalışma sonucu operasyon düzenledi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi saklandıkları çatı katında yakaladı.
Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu, 4 farklı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile tasarlayarak öldürme suçundan 11 yıl 23 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'nin ilçede saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli, saklandıkları çatı katında kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
