Adalet Bakanı Tunç'tan Aile Arabuluculuk Sistemi Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç, Aile Arabuluculuk Sistemini Tanıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile arabuluculuk sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Aile Yılı'nda aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" dedi.

Ulukaya Şelalesi Tesislerinde Açıklamalar

Bakan Tunç, Ulus ilçesi Ulukaya köyü'nde gazetecilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, nafaka ve aile arabuluculuk sistemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Boşanma davalarının maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrılmasıyla ilgili hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğini ifade etti.

Uzlaşmanın Önemi