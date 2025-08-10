DOLAR
Adalet Bakanı Tunç'tan Aile Arabuluculuk Sistemi Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile arabuluculuk sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yargı paketinin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:05
Adalet Bakanı Tunç'tan Aile Arabuluculuk Sistemi Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç, Aile Arabuluculuk Sistemini Tanıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile arabuluculuk sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Aile Yılı'nda aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" dedi.

Ulukaya Şelalesi Tesislerinde Açıklamalar

Bakan Tunç, Ulus ilçesi Ulukaya köyü'nde gazetecilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, nafaka ve aile arabuluculuk sistemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Boşanma davalarının maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrılmasıyla ilgili hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğini ifade etti.

Uzlaşmanın Önemi

İki davanın bir arada yürütülmesinin sonuçları hakkında bilgi veren Tunç, "Bu vakalarda yaşanan çekişmeler, davaların uzamasına neden olabiliyor. 10 yıl süren bir boşanma davasında tarafların yeni bir hayat kurma fırsatı ortadan kalkmakta"

Aile Arabuluculuğu ile Sorunların Önüne Geçmek

Tunç, boşanma davası öncesinde arabuluculuk yönteminin önemine dikkat çekerek, "Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan bu sistem bizde de uygulanabilir. Bu konudaki olumlu tecrübeleri inceledik ve aile arabuluculuğunu ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz"

Yargı Paketinin Detayları

Bakan Tunç, yapılan sempozyumlarla akademisyenlerin görüşlerini de dikkate aldıklarını ve adalet sisteminde köklü değişiklikler için çalıştıklarını vurguladı. Boşanma anlaşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözülmesi halinde, mahkeme süreçlerinin de hızlanacağını belirtti.

Bakan Tunç’un açıklamalarına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katılarak destek verdi.

