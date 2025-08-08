Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, Amasra Doğal Gaz Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra ilçesi Barış Akarsu Kültür Parkı'nda düzenlenen doğal gaz verme törenine katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti ve bu sürecin sabote edilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Tunç, konuşmasında, “Bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız ve o sabotajlara asla fırsat vermeyeceğiz. O zaman yatırım hamleleri daha da hızlanacak.” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin sadece fiziki kalkınmasını değil, demokratik gelişimini de sağladıklarını belirten Tunç, kadın ve çocuk haklarının güçlü bir şekilde desteklendiğini belirtti.

Buluşmanın Temel Mesajı: Kardeşlik ve Birlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İç cephemizi güçlendirmemiz lazım” sözlerini hatırlatan Tunç, “Hiçbir ayrım yapmadan, hangi görüşe sahip olursa olsun, hep beraber Türk milletiyiz. Bu bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançeri çıkarmamız lazım” dedi.

Yatırımlar ve Ekonomik Kalkınma

Tunç, terörün geçmişte Türkiye'nin kalkınmasını engellediğine işaret ederek, “Acılar yaşadık. Terör olmasaydı bugün trilyonlarca gelir ülkemizin kalkınmasına harcanacaktı” şeklinde konuştu. Artık bu zararların çekilmemesi gerektiğini ve terörsüz bir Türkiye ile kaynakların ekonomiye harcanması gerektiğini ifade etti.

Programın Ardından Selamlaşma

Törenin sonunda Bakan Tunç ve protokol üyeleri meşalelerle doğal gazı ateşledi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ın katıldığı programın ardından Bakan Tunç, ilçeye gelen tatilcilerle selamlaştı.

