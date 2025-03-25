Adalet Bakanı Tunç'tan Erdoğan'a Hakaretlere Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine yapılan hakaretleri lanetleyerek, hukukun güvencesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 01:38
Adalet Bakanı Tunç'tan Erdoğan'a Hakaretlere Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Saraçhane'de gerçekleştirilen bir gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhume annesine karşı yapılan hakaretleri kınadı. Tunç, bu tür vandallığın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar, hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplumsal Değerlerin Korunması

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve annesine yönelik hakaretlerin alçakça olduğunu belirtti. Ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının temel bir hak olduğunu ancak bu hakların suistimal edilerek toplumu terörize etmenin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Ana Muhalefet Partisine Eleştiri

Bakan Tunç, ana muhalefet partisinin genel başkanının, Türkiye'nin bağımsız yargısına yönelik yaptığı saldırıları eleştirerek, "Güvenlik güçlerimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir." dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Yargının Bağımsızlığı

Tunç, ibadet yerleri gibi ortak milli değerlere yönelik çirkin eylemlerin sorumlusunun provokatif dil olduğunu belirtirken, "Hukuk devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı makamlarıdır." dedi. Yargının, baskı ve tehditlerden etkilenmeyeceğini ifade eden Tunç, "Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez." şeklinde konuştu.

Dezenformasyona Dikkat

Tunç, yargı mensuplarının kararını dosyalara dayanarak verdiğini belirterek, "Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır." uyarısında bulundu. Son olarak, suç teşkil eden eylemlerin hesabının, tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade etti.

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