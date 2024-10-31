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Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin'deki Duruma Dair Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Türk medyasının Filistin'deki soykırım konusundaki rolünü vurguladı ve önemli delillerin toplandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:53
Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin'deki Duruma Dair Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde yaptığı konuşmada, Türk medyasını Filistin konusunda takdir etti.

Türk Medyasının Rolü

Panelde konuşan Tunç, "Türk medyası Filistin konusunda önemli bir sınav vermiştir ve bu takdire şayandır. Özellikle Anadolu Ajansı tarafından toplanan deliller ve TRT ile özel televizyonların kaydettiği görüntüler önemli kanıtlar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki Durum

Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaşananları değerlendirirken, uluslararası medyanın katledilen çocukların haklarını koruyamadığını belirtti. "Filistin'de soykırım işlendi, 50 bine yakın insan şehit oldu. Bunların %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor," dedi.

Dezenformasyon Uyarısı

Uluslararası medyanın Filistin'de yaşananları destekleyici bir dezenformasyon sergilediğini ifade eden Tunç, Türk medyasının ise dünyaya insanlık suçları hakkında mesajlar verdiğini vurguladı. "Anadolu Ajansı ve TRT'nin muhabirleri, hayatları pahasına bu konuda bilgi akışını sağlıyor," şeklinde konuştu.

Mazlumları Rahmetle Anıyorum

Tunç, "Filistin'de şehit olan tüm mazlumları rahmetle anıyorum," diyerek sözlerini sonlandırdı. Alınan delillerin, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde önemli belgeler olacağını da ekledi.

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