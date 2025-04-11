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Adalet Bakanı Tunç'tan Kütahya'da Terör ve Birlik Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya'da yaptığı konuşmada, terörün Türkiye'nin gelişmesine engel olduğunu vurguladı ve birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:05
Adalet Bakanı Tunç'tan Kütahya'da Terör ve Birlik Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Kütahya'da Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesinin önünde en büyük engel olarak gördüğü terör belasından kurtulmanın önemine değindi. Tunç, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe bir arada yaşamayı vurgulayarak, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

Millet Odaklı Siyasi Eserler

Bakan Tunç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ziyaretinde, millet odaklı bir eser siyasetiyle partinin iktidarda kalışını açıkladı. Tunç, Türkiye'nin her iline eserler kazandırarak, milletin gönlünü kazandıklarını belirtti.

Darbeci Zihniyet ve Yargı Eleştirisi

Konuşmasında muhalefetin kısır siyasi tartışmalar içinde yer aldığını dile getiren Tunç, Türkiye'nin demokratik tarihine ve darbeler tarihine dikkat çekti. Tunç, "Bu millet, kimin darbeci olduğunu çok iyi biliyor. Her sandık başına gittiğinde hafızası tazeleniyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 71 muhtırası, 12 Eylül, 28 Şubat gibi tarihlere de atıfta bulunarak, darbeci zihniyetin unutulamayacağını vurguladı.

Yüksek Standartlı Demokrasi Mücadelesi

Bakan Tunç, ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için yaptıkları düzenlemelere dikkat çekti. "Türkiye Yüzyılı ile daha kalkınmış, demokratik bir ülke hedefliyoruz. Çocuklarımız ve yavrularımız için huzurlu bir geleceği sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Terörsüz Bir Türkiye Vizyonu

Son olarak, terörün ortadan kalkmasıyla iç cepheyi güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye inşa etme hedeflerini yineleyen Tunç, böyle bir Türkiye'nin dünyadaki adaleti ve insan haklarını daha etkin bir şekilde savunacağını dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, burada...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, burada partililere hitap etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, burada...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, burada partililere hitap etti.

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