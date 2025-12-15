Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünlere el konuldu. Olayla ilgili M.T. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Baskına; Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Şahinbey ilçesinde, M.T. isimli şahsa ait iş yerine yapılan baskın sonrası arama yapıldı.

Ele Geçirilen Ürünler

İş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı bin 245 adet kablosuz kulaklık, 321 adet kablosuz hoparlör, 122 adet müzik çalar, 118 adet tıraş makinesi, 67 adet el tipi elektrikli süpürge, 43 adet tablet, 37 adet akıllı kol saati, 33 adet oyun konsolu, 26 adet hava nemlendirici ve 21 adet kamera ele geçirildi.

Yakalanan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

