Gaziantep’te 1,5 Milyon TL’lik Kaçak Elektronik Operasyonu: 1 Gözaltı

Operasyon ve ele geçen malzemeler

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde M.T. isimli şahsa ait iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında bin 245 adet kablosuz kulaklık, 321 adet kablosuz hoparlör, 122 adet müzik çalar, 118 adet tıraş makinesi, 67 adet el tipi elektrikli süpürge, 43 adet tablet, 37 adet akıllı kol saati, 33 adet oyun konsolu, 26 adet hava nemlendirici ve 21 adet kamera yer aldı.

Operasyon sonucunda M.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

