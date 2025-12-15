DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Gaziantep’te 1,5 Milyon TL’lik Kaçak Elektronik Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak elektronikler ele geçirildi; şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:12
Gaziantep’te 1,5 Milyon TL’lik Kaçak Elektronik Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep’te 1,5 Milyon TL’lik Kaçak Elektronik Operasyonu: 1 Gözaltı

Operasyon ve ele geçen malzemeler

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde M.T. isimli şahsa ait iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında bin 245 adet kablosuz kulaklık, 321 adet kablosuz hoparlör, 122 adet müzik çalar, 118 adet tıraş makinesi, 67 adet el tipi elektrikli süpürge, 43 adet tablet, 37 adet akıllı kol saati, 33 adet oyun konsolu, 26 adet hava nemlendirici ve 21 adet kamera yer aldı.

Operasyon sonucunda M.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE BİR İŞ YERİNE YAPILAN OPERASYONDA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE...

GAZİANTEP'TE BİR İŞ YERİNE YAPILAN OPERASYONDA 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri