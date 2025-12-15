Jose Antonio Kast Kazandı: Şili’de Aşırı Sağ Zaferi

Jose Antonio Kast Şili Devlet Başkanlığına Seçildi

Şili’de Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhuriyetçi Partinin aşırı sağcı adayı Jose Antonio Kast kazandı.

Şili dün yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Şili Seçim Servisinin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, 59 yaşındaki Kast rakibine 16 puan fark attı. Sandıkların %99’u açılırken Kast, oyların %58.2’sini alarak zafer elde etti; iktidarın desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların %41.8’ini aldı.

Sınırda duvar örmeyi, suç oranının yüksek olduğu bölgelere ordu konuşlandırmayı ve ülkeye yasa dışı yollarla giren mültecileri sınır dışı etme sözü veren Kast, başkent Santiago’daki Cumhuriyetçi Parti merkezinde yaptığı zafer konuşmasında "gerçek bir değişim" sözü verdi. Kast, konuşmasında "Güvenlik olmadan huzur olmaz. Huzur olmadan demokrasi; demokrasi olmadan da özgürlük olmaz. Şili suç, endişe ve korkudan arınmış bir ülke haline geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

Avukat olan Kast, 2021’de solcu Cumhurbaşkanı Gabriel Boric’e yenildikten sonra üçüncü kez Devlet Başkanlığına aday oldu. Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak 11 Mart 2026’da yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Kast kimdir

Ailesi Almanya kökenli olan Kast’ın babası, Nazi Almanyası ordusunun mensuplarından biri. Kast’ın kardeşi ise, Şili’de 1974-1990’da iktidarda olan diktatör Augusto Pinochet döneminde bakanlık yaptı.

ŞİLİ'DE DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNU CUMHURİYETÇİ PARTİ'NİN AŞIRI SAĞCI ADAYI JOSE ANTONİO KAST KAZANDI.