Kastamonu'da Uyuşturucu Davası: Baygın Bulunan Şahıs Yargılanıyor

Kastamonu'da baygın bulunan E.A.'nın evinde uyuşturucu ele geçirildi; tutuklu sanık, ticareti madde masrafları için yaptığını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:58
Olay

Olay, 29 Nisan 2025 tarihinde Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddenin etkisiyle sokakta baygın halde bulunan E.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tedavisinin ardından tutuklanan şahıs hakkında dava açıldı.

Duruşma ve Savunma

Sanık hakkındaki dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada sanık ve avukatı hazır bulundu. Savunma yapan E.A., "Uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Madde masraflarını karşılayabilmek için internet üzerinden ayakkabı satışı yaptım, ancak bu gelir yeterli olmadı. Bu nedenle uyuşturucu temin ederek benimle irtibata geçen kişilere verdim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Yaklaşık 8 aydır tutukluyum ve bu süreçte uyuşturucudan uzaklaştım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin evinde uyuşturucu madde bulunduğunu polis ekiplerine kendi iradesiyle söylediğini belirterek, "Mahkemeniz aksi kanaatte olması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 192. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ederiz" diye konuştu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

