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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları

Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetinin iddianamesinin bu hafta mahkemeye sunulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:58
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları

Yılmaz Tunç, Narin Güran Cinayetinin İddianamesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, bu hafta içinde cinayetle ilgili iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmasını beklediklerini belirtti:

"Narin’i katledenler, Narin’e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir."

AK Parti Karabük Merkez İlçe Kongresi’nde Basın Toplantısı

Yılmaz Tunç, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi sonrası basın mensupları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na Açılan Hakaret Davası

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle bir dava açılması konusunu değerlendiren Tunç, bu tür çirkin sözlerin bir ana muhalefet liderine yakışmadığını ifade etti.

Casusluk Düzenlemesi Üzerine Görüşler

Yargı Paketi'nde yer alan 'casusluk düzenlemesi' hakkında bilgiler veren Tunç, Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtti. 9. Yargı Paketi'nin, araştırma yapmanın cezalandırılması gibi yanlış bir algıya yol açtığını vurguladı.

Hukuk Sisteminde Kapsamlı Değişiklikler Geliyor

Başta infial oluşturan konularda ve cezalarla ilgili bazı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Tunç, yargı sürecinin hızlandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti. "Geciken adalet, adalet değildir" diyen Bakan, yargı süreçlerinin uzamaması için tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve bir daha böyle acı olayların yaşanmaması temennisiyle, kapsamlı bir anlayışla adaletin sağlanacağını dile getirdi.

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