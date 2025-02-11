Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama: Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un İadesi Kesinleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, bu kişilerle ilgili Türkiye'ye iadelerine yönelik karar alındığını açıkladı.

İstanbul'daki kaza, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve ilgili kişilerin yakalanması için uluslararası hukuki süreçler başlatılmıştı. Bakan Tunç, yapılan çalışmalar sonucunda iki şüphelinin ABD'de tutuklandığını ve Türkiye'ye iade kararlarının kesinleştiğini belirtti. Bu gelişme, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor.