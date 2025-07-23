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Adalet Bakanı Tunç'tan Terör Tahliyeleri Açıklaması: 'Rakamlar Yanlış'

Adalet Bakanı Tunç, terör örgütü üyesi tahliyelerine dair yanlış iddialara yanıt vererek, 200 kişinin tahliye edildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 18:35
Adalet Bakanı Tunç'tan Terör Tahliyeleri Açıklaması: 'Rakamlar Yanlış'

Adalet Bakanı Tunç, Terör Tahliyelerini Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde tartışmalara yol açan "terör örgütü üyesi 700 kişinin tahliye edileceği" iddialarına yanıt veren Tunç, "200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde birtakım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil." dedi.

Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları çerçevesinde yapılan düzenlemelerin henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınmadığını vurguladı.

Ceza Adaleti ve Suç Dengesi

Bakan Tunç, “Türk Ceza Kanunu'nun 220’nci ve 314’üncü maddelerinde yer alan hükümlerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucunda, işlenen suçlar sebebiyle ceza alacak ancak örgüt üyesi olarak cezalandırılamayacak bir durum ortaya çıkmakta. Bu, suç ve ceza dengesi açısından önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Tunç, basında yeralan yanlış rakamların kamuoyunu sulandırarak, terörle mücadelede yaratılan algıyı olumsuz etkilediğini belirtti. “Burada 200 kişinin, 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir algı yaratılması yanlıştır.” dedi.

Terörle Mücadele Süreci

“Terörsüz Türkiye” hedefinin önemini vurgulayan Tunç, PKK'nın silah bırakması sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından koordineli bir şekilde ilerletildiğini açıkladı. “Hepimizin temennisi, çocuklarımızın ve milletimizin geleceğe güvenle bakması ve huzurlu bir Türkiye’ye ulaşmamızdır.” şeklinde konuştu.

Adli Tıp Kurumu İddiaları ve Yargı Çalışmaları

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in Adli Tıp Kurumu hakkında yönelttiği ihraç iddialarına da değinen Tunç, “Adli Tıp Kurumunun bir tahrifat yapması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir konuşma külliyen yalan.” yanıtını vererek, sürecin şeffaf yürütüldüğünü kaydetti.

Cinayet Soruşturmaları ve Yargı Paketleri

Minguzzi cinayeti ile ilgili soruşturmada yaşanan gelişmeleri aktaran Tunç, bu alanda yeni bir yargı paketi önerisi üzerine çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili olarak da, cinayet sorumlularının hak ettikleri cezayı alacaklarını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura Töreni'nin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura Töreni'nin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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