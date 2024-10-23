Adalet Bakanı Tunç'tan TUSAŞ Duyurusu

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve toplamda 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bu gelişme, saldırının aydınlatılması için atılan adımlardan birini oluşturuyor.

Yetkililer, olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve adaletin yerini bulması için çalışmalara hız verileceğini belirtti.