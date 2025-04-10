DOLAR
37,9 0,18%
EURO
42,41 -2,08%
ALTIN
3.866,23 -2,81%
BITCOIN
3.016.249,12 4,07%

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 21:29
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önemli Bir Toplantıya İmza Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tunç, bu toplantının, insan hakları ve infaz sistemleri üzerine önemli bir katkı sağladığını belirtti.

İşkenceye Karşı Sıfır Tolerans Vurgusu

Görüşmede, ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans prensipleri bir kez daha vurgulandı. Tunç, insan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışını benimseyerek ortak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
İsviçre-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılında Sergi ve Konser Düzenlendi
3
Afyonkarahisar'da 'Girişimde Kadın Gücü' Programı Düzenlendi
4
Ankara'da 'Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine?' Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti
5
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Balkan Gençlik Okulu Saraybosna'da Başladı
7
İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Mesajı

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak