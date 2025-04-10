Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önemli Bir Toplantıya İmza Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tunç, bu toplantının, insan hakları ve infaz sistemleri üzerine önemli bir katkı sağladığını belirtti.

İşkenceye Karşı Sıfır Tolerans Vurgusu

Görüşmede, ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans prensipleri bir kez daha vurgulandı. Tunç, insan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışını benimseyerek ortak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.