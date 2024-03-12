Bist 100
9.039,77 1%
DOLAR
32,05 0,09%
EURO
35,02 -0,01%
ALTIN
2.211,46 -1,08%

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçışı İle İlgili İfadeler Alınıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntüleri ve Eylem Tok ile oğlunun yurtdışına kaçışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:44
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçışı İle İlgili İfadeler Alınıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde gündem olan konularla ilgili açıklama yaptı. Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçışı başta olmak üzere CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntüleriyle ilgili konuşan Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir?" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: "Eylem Tok'un İadesi İçin Gerekli Belgeleri Tamamladık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok'un ABD'ye iadesi sürecini değerlendirerek, "Biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. ABD'den iade talebini yaptık. Bugün itibari ile cevabi yazı geldi. İstenilen belgeleri de tamamladık. Süreci takip ediyoruz. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın." şeklinde konuştu.

Tunç'un Konuşmasından Satır Başları:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntüleri ve Eylem Tok'un yurtdışına kaçışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunç, Eylem Tok'un ABD'ye iadesi sürecini değerlendirerek, "Biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. ABD'den iade talebini yaptık. Bugün itibari ile cevabi yazı geldi. İstenilen belgeleri de tamamladık. Süreci takip ediyoruz. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın." dedi.

Adalet Bakanı, CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine ilişkin olarak, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde adı geçen kişilerin ifadelerine başvurularak, paranın kaynağı hakkında soruşturma yapılacağını belirtti.

Eylem Tok'un kaçışı ve CHP'nin para sayma görüntüleriyle ilgili olarak Başsavcılık soruşturma başlatacak ve suç unsurları incelenecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
2
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçışı İle İlgili İfadeler Alınıyor"
3
Buğra Kavuncu: "İstanbul Adayları Popülist Politikalardan Kaçmalı!"
4
Rasim Ozan Kütahyalı: "Meral Danış Beştaş'ın %9 Oy Alması İstanbul'da Değişiklik Getirebilir"
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: "Zulmü Bile Meşrulaştıranlar Var!"
6
Emeklilere Yeni Dönem Müjdesi: 7 Alanda Destek ve Ayrıcalıklar Yolda!
7
Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Iraklı Yetkililerle Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak