Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçışı İle İlgili İfadeler Alınıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde gündem olan konularla ilgili açıklama yaptı. Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçışı başta olmak üzere CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntüleriyle ilgili konuşan Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir?" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: "Eylem Tok'un İadesi İçin Gerekli Belgeleri Tamamladık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok'un ABD'ye iadesi sürecini değerlendirerek, "Biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. ABD'den iade talebini yaptık. Bugün itibari ile cevabi yazı geldi. İstenilen belgeleri de tamamladık. Süreci takip ediyoruz. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın." şeklinde konuştu.

Tunç'un Konuşmasından Satır Başları:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntüleri ve Eylem Tok'un yurtdışına kaçışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunç, Eylem Tok'un ABD'ye iadesi sürecini değerlendirerek, "Biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. ABD'den iade talebini yaptık. Bugün itibari ile cevabi yazı geldi. İstenilen belgeleri de tamamladık. Süreci takip ediyoruz. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın." dedi.

Adalet Bakanı, CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine ilişkin olarak, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde adı geçen kişilerin ifadelerine başvurularak, paranın kaynağı hakkında soruşturma yapılacağını belirtti.

Eylem Tok'un kaçışı ve CHP'nin para sayma görüntüleriyle ilgili olarak Başsavcılık soruşturma başlatacak ve suç unsurları incelenecek.