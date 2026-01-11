Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hükümlüler Mesleki Eğitimle Üretime Katılıyor ve Islah Ediliyor

Yılmaz Tunç, hükümlülere verilen mesleki eğitim sayesinde üretime katılımın ve ıslahın sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:39
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hükümlüler Mesleki Eğitimle Üretime Katılıyor ve Islah Ediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hükümlüler Mesleki Eğitimle Üretime Katılıyor ve Islah Ediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı "Ceza İle Caydırıcılık, Üreterek Islah" başlıklı açıklamada, ceza infaz kurumlarında verilen mesleki eğitimin hem üretime katkı hem de hükümlülerin ıslahı açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz"

Tunç açıklamasında; "378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200’den fazla iş kolu, 92 satış mağazası Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumumuzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada belirtilen veriler, ceza infaz kurumlarındaki atölye ve üretim tesislerinin hem sosyal dönüşüm hem de ekonomik katkı hedeflerini yansıttığını gösteriyor.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "MESLEKİ EĞİTİM VERDİĞİMİZ HÜKÜMLÜLERİN HEM ÜRETİME KATILMALARINI HEM...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "MESLEKİ EĞİTİM VERDİĞİMİZ HÜKÜMLÜLERİN HEM ÜRETİME KATILMALARINI HEM DE ISLAH OLMALARINI SAĞLIYORUZ" DEDİ.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "MESLEKİ EĞİTİM VERDİĞİMİZ HÜKÜMLÜLERİN HEM ÜRETİME KATILMALARINI HEM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ’da Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Aştı
2
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kayseri’de Toplandı
3
Bakan Kacır: Ceyhan Endüstri Bölgesi Entegre Kimya Sanayii Yatırımlarının Adresi Olacak
4
Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi Kurtarıldı
5
Büyükkılıç Erciyes’te Kayakseverlerle Buluştu
6
Semih Özmeriç 5. Kez Güven Tazeledi — AYESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
7
Osmangazi Kent Konseyi'nin Yeni Başkanı Sevim Sakallı Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları