Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hükümlüler Mesleki Eğitimle Üretime Katılıyor ve Islah Ediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı "Ceza İle Caydırıcılık, Üreterek Islah" başlıklı açıklamada, ceza infaz kurumlarında verilen mesleki eğitimin hem üretime katkı hem de hükümlülerin ıslahı açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz"

Tunç açıklamasında; "378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200’den fazla iş kolu, 92 satış mağazası Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumumuzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada belirtilen veriler, ceza infaz kurumlarındaki atölye ve üretim tesislerinin hem sosyal dönüşüm hem de ekonomik katkı hedeflerini yansıttığını gösteriyor.

