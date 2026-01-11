Kadir Durmuş Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Güven Tazeledi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5’inci Olağan Genel Kurulu'nda Kadir Durmuş 469 oyla yeniden başkan seçildi; Hüseyin Başoğlu 304 oy aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 21:02
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:02
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 5’inci Olağan Genel Kurulu, Kadıköy Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Beyaz listeyle seçime giren ve odanın kurucu üyelerinden olan Kadir Durmuş, 469 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim ve oy kullanma süreci

Genel kurulda dört dönemdir görev yapan ve beşinci dönem için aday olan Kadir Durmuş'un karşısında mavi liste ile Hüseyin Başoğlu yer aldı. Toplam 2 bin 965 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda, bine yakın oy kullanıldı. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi 12.00'de başlayıp 17.00'ye kadar sürdü. Seçimde Kadir Durmuş 469 oy alırken, Hüseyin Başoğlu 304 oy aldı.

Başkanın mesajı

Kadir Durmuş, sandıkların açılmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu genel kurula gelene kadar yaklaşık 19 yıl oldu. Çok güzel, başarılı bir şekilde yönetim kurulundan arkadaşlarımızla yönettik. Yeni dönemde ikiu tane arkadaşımız katıldı, onlara şimdiden başarılar diliyorum. İkisi de çok değerli. Kıymetli esnaflarımız, dostlarımız burada. Çalışma yapmaya biraz geç başladık. Rabbimden tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli ve kazançlı bir yıl diliyorum"

Yönetim ve denetim kurulları

Yönetim kurulu asil listesi: Cavit Yazıcıoğlu, Murat Baylan, Osman Pinga, Ömer Özkan, Rana Tunç Berkdemir, Cihan Alpaslan, Cemil Gençer, Levent Kalaycı, Resul Şan ve Cevat Koç.

Yönetim kurulu yedek listesi: Ülkü Beyza Anayurtlu, Mustafa Bozkurt Yıldırımer, Aydın Ateş, Abdullah Şener, Emin Özcan, Hakan Ateş, Rasim Zobuoğlu, Sinan Gül, Erkan Kozluca, Faruk İşçimen ve İsa Yılmaz.

Denetim kurulu asil üyeleri: Hakan Akman, Kadir Bilgan ve Osman Kaya Kayalı.

Denetim kurulu yedek listesi: Halil Toklucu, Munise Arslanoğlu ve Cengizhan Zorlu.

