Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 10 Ocak'ta Gazetecilere Veda ve Teşekkür

Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilerle Ketençimen'de buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği aynı zamanda veda programı oldu

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Niğde'de görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Program, Ketençimen Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve Çiftlik Kaymakamı Tolga Turan da katıldı.

Programda konuşan Vali Çelik, görev süresini ve basınla yürüttükleri çalışmalarını değerlendirdi; ziyaretin hem gazetecilerin gününü kutlamak hem de kendisi için bir veda niteliği taşıdığını söyledi.

Vali Çelik konuşmasında görev süresi boyunca basın mensuplarıyla güçlü bir birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını vurguladı ve bu mesleğe duyduğu saygıyı dile getirdi. Çelik, Niğde'deki görev süresinin sona erdiğini ve kısa zaman sonra Bingöl'e gideceğini hatırlattı.

Vali Çelik'in değerlendirmesi: Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Niğde'nin her köşesinde gazetecilerle birlikte yoğun bir mesai içerisinde çalıştık. Kimi zaman yangınlarda, kimi zaman kazalarda, kimi zaman da yarı maratonda bir araya geldik. Özellikle kültür ve spor alanında şehrin daha ileri noktalara taşınması adına basının gösterdiği çaba çok kıymetli. Bu katkılar için ayrıca teşekkür ederim.

Çelik, basın mensuplarına verdikleri destek için teşekkür ederek Bingöl'de her zaman bir kardeşleri ve ağabeyleri olduklarını, kapısının açık olduğunu belirtti. Basının duayen isimlerinin genç meslektaşlara yol göstermesinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti ve tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Vali Çelik ayrıca kendi kaleme aldığı ve Anadolu'nun ilk kadın valisini anlattığı ’Hüdavend Hatun’ adlı kitabını basın mensuplarına hediye etti ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

