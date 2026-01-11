İkram Baran Yeniden Başkan: Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 18. Olağan Genel Kurul

Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 18. Olağan Genel Kurulu'nda İkram Baran, 304 oyla yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:08
Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 18. Olağan Genel Kurulu, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 660 delege bulunduğu genel kurulda 592 oy kullanıldı.

Seçim sonuçları

Seçim iki sandıkta yapıldı; kullanılan oyların 5'i geçersiz sayıldı. Sandık sonuçlarına göre; İkram Baran 304 oy, Naim Nadir 105 oy, Vahdettin Güler 119 oy aldı. İkram Baran, delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Seçimlerin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Baran, kendisine destek veren tüm esnafa teşekkür ederek, "Tatvan’daki şoför esnafımız için çalışmaya, sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

