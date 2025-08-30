Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

103'üncü yıl dönümünde birlik ve kararlılık vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla büyük zaferin önemine dikkat çekti.

Tunç, NSosyal'den yayımladığı mesajında, kahraman milletin bağımsızlığından ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını belirtti.

30 Ağustos'un milletin azim, kararlılık ve sarsılmaz inancıyla kazanılan büyük bir zafer ve varoluş mücadelesinin taçlandığı kutlu bir gün olduğunu vurgulayan Tunç, mesajında şunları söyledi:

"Büyük Zafer'le milletimiz Anadolu topraklarındaki varlığını ilelebet tescil etmiş, istiklalini, vatanını ve bayrağını şartlar ne olursa olsun koruyacağını bir kez daha göstermiştir. Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesinden güç alarak ve kardeşlik ruhuna daima sahip çıkarak ülkemizi geleceğe taşıyoruz."

Tunç, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ve daha güçlü, büyük bir Türkiye'yi inşa etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Mesajını, "Büyük Zafer'in yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." sözleriyle sonlandırdı.