Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bartın'da Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Yargı konusunda eleştirilerin yanlış olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı etkinliğinde yaptığı konuşmada, yargının şiddeti teşvik edenlerle ilgili yaptığı soruşturmaları bizzat tehdit edici bir biçimde eleştirmenin hiç kimseye yakışmadığını vurguladı. "Demokratik hukuk devletine, tarafsız ve bağımsız yargıya inanıyorsanız, o soruşturmaların sonucunu beklemelisiniz." dedi.

AR-GE Proje Pazarı'nın Önemi

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Tunç, AR-GE Proje Pazarı'nın yalnızca bir yarışma platformu değil, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik eden bir organizasyon olduğunu ifade etti ve bunun toplumun bilimsel farkındalığının artmasına katkı sağladığını dile getirdi.

"Gençlerin, geleceğin teknolojilerine odaklanmaları teşvik ediliyor. Bu organizasyonu ülkemizin güçlenmesi için kıymetli bir adım olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Savunma Sanayisi Vurgusu

Tunç, dijital teknolojilerin hayata sunduğu dönüşümlere de değindi. "Bu dönüşüm, ülkelerin milli güvenlik stratejilerini doğrudan etkiliyor." dedi. Savunma sanayisinin bir ülkenin bağımsız hareket etme kabiliyetinin merkezinde olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Son 22 yılda, Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmayı başardı. Bugün kendi savunma teknolojisini üretebilen ve ihraç eden bir ülke konumuna geldik." sözleriyle Türk savunma sanayisinin gelişimini özetledi.

Gençlere Mesaj

Tunç, gençlerin gelecekteki projelerinin ülkenin teknolojik bağımsızlığını garanti ettiğini belirtirken, ülkenin geçmişten aldıkları derslerle daha güçlü bir yarın inşa etme kararlılığında olduklarını da vurguladı. "Bugün roket tasarımı yapan gençler, yarın ülkemizi savunacak. Teknolojiyi insanlık için kullanacaklar." diye konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bakan, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının yalnızca bir şirketi değil, 85 milyon vatandaşın birliğini hedef aldığını ifade ederek, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." şeklinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tunç, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtirken, hukukun üstünlüğünün terör ve şiddeti kabul etmediğine dikkat çekti. "Terörün her türlüsünü ülkemizden silip atacaksınız." dedi.

Ödül Töreni ve Ziyaretler

Etkinlik sonrası dereceye giren projelerin sahiplerine ödüller verilmesi sırasında, Bartın Valisi, AK Parti Bartın Milletvekili ve diğer protokol üyeleri de yer aldı. Ayrıca, Tunç, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya'yı da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) düzenlenen "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" ödül törenine katıldı. Tunç, burada konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) düzenlenen "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" ödül törenine katıldı. Tunç, burada konuşma yaptı.