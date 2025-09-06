Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Adalet Bakanlığı 15.000 yeni memur alımı yapacak

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmeyi bekleyen on binlerce aday için müjdeli haber, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyuruldu. Yeni adli yılın açılış töreninde açıklama yapan Tunç, bakanlığın kadrosuna 15.000 yeni personelin katılacağını bildirdi.

Bakan Tunç, bu büyük personel alımının adalet teşkilatının kapasitesini artıracağını ve yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, alımın hangi birimleri kapsayacağı ve zamanlaması merak konusu oldu.

Hangi alanlarda personel alınacak?

Bakanlık tarafından yapılması planlanan 15.000 kişilik alımın, adalet sisteminin farklı birimlerindeki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olacağı belirtildi. Alımda öne çıkan başlıca branşlar şunlar olarak sıralandı:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine: İnfaz koruma memurları (gardiyanlar) bu alımdaki en büyük payı oluşturacak; ayrıca güvenlik personeli ve sağlık personeli gibi pozisyonlar da istihdam edilecek.

Adliyeler ve icra dairelerine: Yargılamanın hızlı ilerlemesinde kilit rol oynayan zabıt kâtipleri ve icra kâtipleri için binlerce kişilik kadro açılması bekleniyor.

Destek ve uzman personel: Psikolog, sosyal çalışmacı, teknisyen ve şoför gibi farklı uzmanlık alanlarından personel alımı planlanıyor.

Başvuru ve zamanlama

Bakan Tunç'un verdiği bilgiye göre, 15.000 kişilik alımın 2026 yılı içinde başlaması hedefleniyor. Alımın tek seferde yapılmayacağı, sürecin iki etap halinde yürütülebileceği; her bir etapta 7.500'er kişinin istihdam edilmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Bu adımın, yargı mekanizmasının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla atıldığı belirtiliyor. Süreç ve başvuru koşullarına ilişkin kesin takvim ile kadro dağılımı, bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.