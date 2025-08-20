DOLAR
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da

Adalet Bakanlığı'nın Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım 2025'te yapılacak; başvurular 25 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihlerinde alınacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:28
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı. Başvuruların 25 Ağustos 2025 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

Başvuru ve süreç

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinin etkinliğinin artmasında güçlü ve nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaptı. Bakan, bakanlık personelinin kariyer hedefleri ve gelişimlerinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

"Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nı 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız. Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

