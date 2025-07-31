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Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 bin kişilik personel alımını duyurdu. KPSS 70 puan ile başvuru süreci 1 Ağustos'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 13:49
Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı'ndan beklenen müjde geldi! Adalet teşkilatına katılarak mühim bir istihdam hamlesi gerçekleşiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 20 bin kişilik personel alımının ilk etabı olarak toplam 5 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile başvuru süreci ve kadro detayları netleşti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Tunç, "Adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" başlığı altında istihdam edilecek personel sayısını duyurdu.

Alım Yapılacak Kadrolar

Alım yapılacak kadrolar oldukça çeşitlidir. İnfaz ve Koruma Memuru'ndan Zabıt Katibi'ne, hemşire'den teknisyene kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Kadro Dağılımı

Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 5 bin kişilik alımın kadro dağılımı şu şekildedir:

  • 3 bin 172 İnfaz ve Koruma Memuru: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak.
  • 1.500 Zabıt Katibi: Adliyelerdeki yargısal faaliyetlerin hızlandırılmasına katkı sağlayacak.
  • 185 Destek Personeli: Çeşitli pozisyonlarda görev alacak.
  • 91 Hemşire: Ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için alınacak.
  • 52 Teknisyen: Teknik hizmetlerin sürekliliği için personele ihtiyaç duyulacak.

Başvuru Şartları

Başvuracak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Adayların mezuniyet durumuna göre aranan puan türleri ise şu şekildedir:

  • Lisans mezunları: KPSSP3
  • Ön lisans mezunları: KPSSP93
  • Ortaöğretim (Lise) mezunları: KPSSP94

Ayrıca, her unvan için özel başvuru şartları bulunmaktadır. Örneğin, infaz ve koruma memurluğu için boy ve kilo şartı, zabıt katipliği için ise bilgisayar veya daktilo sertifikası gibi belgeler talep edilmektedir.

Başvuru Süreci

Bakanlık, başvuruların 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını ve 15 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar süreceğini bildirdi. Başvurular, ilgili genel müdürlükler aracılığıyla tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Posta veya şahsen yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapabileceklerdir.

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