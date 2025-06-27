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Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı, 497 öğrenci kep attı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:22
Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Mezuniyet Töreni Adana'nın Gözdesinde Gerçekleşti

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) mezuniyet töreni, 6 fakülteden toplam 497 öğrencinin sevinç gözyaşlarıyla katıldığı bir etkinlikte kutlandı. Tören, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektörün Vurguları

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin kurulduğu günden bu yana gösterdiği önemli gelişimleri dile getirdi. Sözen, öğrencilerine hitaben, "Her biri altın değerinde olan siz değerli gençlerimizi geleceğe hazırlamak için mücadele veriyoruz. Hedefinizi nasıl belirlerseniz belirleyin, beklentimiz, önce kendisiyle barışık, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olmanızdır." dedi.

Ödüller ve Kutlamalar

Konuşmaların ardından, fakültelerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi ve bölüm birincileri başarılarını kutlayarak yaş kütüğüne plaket çaktılar. Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.

Bu anlamlı gün, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailesi için unutulmaz bir anı olarak tarihe geçti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören...

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, törende konuşma yaptı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören...

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, törende konuşma yaptı.

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