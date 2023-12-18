Adana Büyükşehir Belediyesine 'Rüşvet' operasyonu

Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet alma ve ihaleye hile karıştırma nedenlerinden operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama yapan polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesine 'Rüşvet' operasyonu
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye hile karıştırma ve rüşvet suçlamaları sebebi ile operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği koordinasyonunda düzenlenen operasyon kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde polis ekipleri arama yaptı. 

Sabah saatlerinde belediye binasına gerçekleştirilen operasyonda rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına yönelik yapıldığı belirtildi. Çevik kuvvet polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı operasyonda polis ekipleri belediye binasında arama çalışmasını yerine getirdi. Operasyon kapsamında şüpheli görülen bazı kişiler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüler.

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