Adana Büyükşehir Belediyesine 'Rüşvet' operasyonu

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye hile karıştırma ve rüşvet suçlamaları sebebi ile operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği koordinasyonunda düzenlenen operasyon kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde polis ekipleri arama yaptı.

Sabah saatlerinde belediye binasına gerçekleştirilen operasyonda rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına yönelik yapıldığı belirtildi. Çevik kuvvet polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı operasyonda polis ekipleri belediye binasında arama çalışmasını yerine getirdi. Operasyon kapsamında şüpheli görülen bazı kişiler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüler.